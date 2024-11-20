«Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали», — рассказал журналистам военный.
Как указали обозреватели, военнослужащие ВСУ сообщают о заметном снижении артиллерийских обстрелов с украинской стороны в последние недели, в том числе и американскими реактивными системами залпового огня.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, установку уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» на трассе во время передислокации колонны ВСУ.