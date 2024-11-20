В ВСУ рассказали, что произошло с их системами HIMARS

Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, установку уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» на трассе во время передислокации колонны ВСУ.