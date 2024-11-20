Семьи участников СВО освободили от уплаты земельного налога в Волгограде

— От уплаты земельного налога освободили граждан, призванных на военную службу по мобилизации; граждан, заключивших в связи с участием в СВО контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, а также их супругов, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до наступления совершеннолетнего возраста, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, родителей (или усыновителей), лиц, находящихся на иждивении, — пояснили в гордуме.