Российские войска взяли под контроль поселок Ильинка в ДНР
Военнослужащие группы «Центр» заняли населенный пункт Ильинка в ДНР. Освободить поселок удалось в результате активных наступательных действий.
«Север» продолжает атаковать на Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая, Черноглазовка и Волчанск Харьковской области.
Потери противника составили: более 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20.
Подразделения «Запада» отразили пять контратак противника
Военнослужащие группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся удар по восьми бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районах семи населенных пунктов Харьковской области, двух сел в ДНР, села Надия в ЛНР и на территории Серебрянского лесничества.
За сутки бойцы «Запада» отбили пять контратак формирований ВСУ.
«Противник потерял до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад БПЛА», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Южной» группировки достигли 500 человек
Бойцы группировки «Юг» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск ДНР.
Потери противника составили до 500 военнослужащих. Также уничтожены: боевая бронированная машина «Казак», четыре пикапа, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Кроме того, военнослужащие «Юга» ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и пять складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Центр» отразили 12 контратак противника
Военнослужащие группировки «Центр» поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка ДНР.
За сутки бойцы «Центра» отразили 12 контратак со стороны шести бригад и штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Противник потерял до 390 военнослужащих и лишился боевой машины «Казак», двух автомобилей, 155-мм гаубицы М777, трех 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм орудия Д-20 и 152-мм гаубицы «Мста-Б».
Группа «Восток» улучшила положение в ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки добились успеха по переднему краю, нанеся удар по бригаде ВСУ, трем бригадам теробороны и бригаде нацгвардии в районах поселков Разлив, Великая Новоселка и села Октябрь в ДНР.
Противник потерял до 115 бойцов. Также ликвидированы: танк, бронетранспортер М113, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», две 155-мм гаубицы М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Группировка «Днепр» нанесла удар по противнику в Херсонской области
Военнослужащие «Днепра» поразили формирования двух бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах двух населенных пунктов Запорожской области и трех в Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих. Уничтожены российскими бойцами: три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и склад военно-технического имущества.
Авиация ВС России поразила склады БПЛА противника
Силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, а также с использованием ударных БПЛА российские военные нанесли удары по аэродромам, объектам энергетики, ВПК Украины, складам беспилотников, а также живой силе и военной технике противника в 139 районах.
Средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 БПЛА самолетного типа.