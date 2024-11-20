Главное из брифинга Минобороны 20 ноября 2024 года: последние новости на сегодня

«Противник потерял до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад БПЛА», — сообщили в Минобороны РФ.