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Игру омского «Иртыша» прервали из-за ракетной опасности

Проходивший в среду, 20 ноября 2024 года, выездной матч омского Иртыша с брянским Динамо прервали из-за ракетной опасности на 36-й минуте из-за ракетной опасности.

Источник: СуперОмск

Оповещение распространилось на территорию всего региона и затронуло ход матча.

«Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в оповещении от МЧС России по Брянской области.

Судя по кадрам с места проведения матча, команды удалились с футбольного поля в безопасное место, где ожидают допуска к продолжению игры.