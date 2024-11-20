Игру омского «Иртыша» прервали из-за ракетной опасности

«Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — говорится в оповещении от МЧС России по Брянской области.