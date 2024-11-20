На Кубани отменили ракетную опасность

В среду в 15.17 мск Лесь информировал об объявлении ракетной опасности в Крымском районе, запретив жителям выходить на улицу.
«Отбой сигнала “Ракетная опасность” на территории Крымского района», — написал в Telegram-канале Лесь.
КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Крымском районе Краснодарского края спустя 10 минут после ее объявления, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.
В среду в 15.17 мск Лесь информировал об объявлении ракетной опасности в Крымском районе, запретив жителям выходить на улицу.
«Отбой сигнала “Ракетная опасность” на территории Крымского района», — написал в Telegram-канале Лесь.