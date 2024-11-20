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На Кубани отменили ракетную опасность

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Крымском районе Краснодарского края спустя 10 минут после ее объявления, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.

В среду в 15.17 мск Лесь информировал об объявлении ракетной опасности в Крымском районе, запретив жителям выходить на улицу.

«Отбой сигнала “Ракетная опасность” на территории Крымского района», — написал в Telegram-канале Лесь.