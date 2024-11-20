В Ейске объявили отбой ракетной опасности

В среду днем диспетчер службы информировал об объявлении ракетной опасности в Ейске, отметив, что сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.
«Да», — ответил диспетчер, отвечая на вопрос о том, отменили ли ракетную опасность в городе.
КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Ейске в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в ЕДДС Ейского района.
В среду днем диспетчер службы информировал об объявлении ракетной опасности в Ейске, отметив, что сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало.
«Да», — ответил диспетчер, отвечая на вопрос о том, отменили ли ракетную опасность в городе.