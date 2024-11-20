ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

«Две украинские ракеты сбиты днём силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Ранее Смирнов объявлял о ракетной опасности на всей территории Курской области.
КУРСК, 20 ноя — РИА новости. Две ракеты ВСУ были сбиты над территорией Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
«Две украинские ракеты сбиты днём силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.
Ранее Смирнов объявлял о ракетной опасности на всей территории Курской области.