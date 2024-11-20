Самарские депутаты отправили гуманитарный груз в зону СВО

«С самого начала специальной военной операции депутаты собирают и отправляют гуманитарные грузы, с дополнительной помощью для наших бойцов. И депутаты, и социально ориентированный бизнес, и жители Самарской области делают это не задумываясь, такой у нашего общества сейчас настрой — все для Победы. А победим мы обязательно, в этом нет никаких сомнений! И помогать будем до тех пор, пока это будет необходимо», — уверен Геннадий Котельников.