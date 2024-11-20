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Су-34 поразил пехоту и технику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил пехоту, бронированную технику и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу, бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении живой силы, военной техники и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.