Трентон
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгородский губернатор сообщил о подготовке к зиме без света и газа

Гладков сообщил, что в регионе закупили генераторы и заготовили буржуйки на случай ухудшения ситуации и отключения света, газа и воды в населенных пунктах.

Источник: РИА "Новости"

Белгородская область готовится к возможному ухудшению оперативной ситуации в регионе, в том числе к потенциальному отсутствию света, газа в некоторых населенных пунктах, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы», — сказал он.

Также были закуплены машины, средства радиоэлектронной борьбы, детекторы, квадроциклы. «Мы не сможем на 100% предугадать, что будет, но мы готовы к различным сценариям, и у нас достаточно большой инструментарий, который нам позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — отметил он.

Также губернатор рассказал, что еще в 2022 году, после атак, власти стали устанавливать системы резервной генерации, водоснабжения и т. п. в приграничных районах, и благодаря этому в дальнейшем удалось избежать серьезных отключений при произошедших ударах.

Кроме того, Гладков сообщил о проведении учений по действиям органов власти, спасателей и т. д. в условиях отсутствия связи, на учениях у участников будут «изымать» телефоны.

Губернатора также спросили по поводу повторения ракетного обстрела, подобного удару 30 декабря по центру Белгорода (тогда погибли около 25 человек и свыше сотни пострадали), и ситуации, как в Курской области, на которую напали ВСУ.

Гладков отметил, что в ситуации с атаками Белгородская область живет уже третий год и пока «риски как были… так и сохраняются», учитывая информацию о возможном использовании Украиной дальнобойных ракет. Говоря о «курских событиях», он сказал, что не считает возможным для себя давать оценку тому, что происходит в другом регионе, и анализировать действия властей в случившейся там ситуации.

Гладков регулярно сообщает об атаках на Белгородскую область. 20 ноября около 17:00 он заявил, что в Белгородском районе попало под обстрел село Отрадное, в результате прилета снаряда получил ранение мужчина. Также беспилотники атаковали села Веселая Лопань, Безымено, Стригуны, поселок Октябрьский — там повреждены автомобили и частные дома.