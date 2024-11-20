Белгородский губернатор сообщил о подготовке к зиме без света и газа

Гладков отметил, что в ситуации с атаками Белгородская область живет уже третий год и пока «риски как были… так и сохраняются», учитывая информацию о возможном использовании Украиной дальнобойных ракет. Говоря о «курских событиях», он сказал, что не считает возможным для себя давать оценку тому, что происходит в другом регионе, и анализировать действия властей в случившейся там ситуации.