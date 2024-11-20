Белгородский губернатор сообщил о подготовке к зиме без света и газа

Белгородская область готовится к возможному ухудшению оперативной ситуации в регионе, в том числе к потенциальному отсутствию света, газа в некоторых населенных пунктах, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции.
«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы», — сказал он.
Также губернатор рассказал, что еще в 2022 году, после атак, власти стали устанавливать системы резервной генерации, водоснабжения
Кроме того, Гладков сообщил о проведении учений по действиям органов власти, спасателей
Губернатора также спросили по поводу повторения ракетного обстрела, подобного удару 30 декабря по центру Белгорода (тогда погибли около 25 человек и свыше сотни пострадали), и ситуации, как в Курской области, на которую напали ВСУ.
Гладков отметил, что в ситуации с атаками Белгородская область живет уже третий год и пока «риски как были… так и сохраняются», учитывая информацию о возможном использовании Украиной дальнобойных ракет. Говоря о «курских событиях», он сказал, что не считает возможным для себя давать оценку тому, что происходит в другом регионе, и анализировать действия властей в случившейся там ситуации.
Гладков регулярно сообщает об атаках на Белгородскую область. 20 ноября около 17:00 он заявил, что в Белгородском районе попало под обстрел село Отрадное, в результате прилета снаряда получил ранение мужчина. Также беспилотники атаковали села Веселая Лопань, Безымено, Стригуны, поселок Октябрьский — там повреждены автомобили и частные дома.