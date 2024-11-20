Bloomberg сообщил о первом ударе ракетами Storm Shadow вглубь России

Вместе с тем ни Москва, ни Пхеньян официально не подтверждали отправку северокорейских военных в Россию. Путин, комментируя сообщения об этом, заявлял, что Россия никогда не сомневалась в серьезном отношении Северной Кореи к выполнению ст. 4 договора, подписанного в июне. «Что и как мы будем делать, это уже наше дело, в рамках этой статьи», — говорил он.