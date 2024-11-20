Bloomberg сообщил о первом ударе ракетами Storm Shadow вглубь России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые запустили британские крылатые ракеты Storm Shadow вглубь России, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Соответствующее разрешение дало британское правительство как ответ на развертывание северокорейских войск возле линии фронта, что было расценено Лондоном как шаг к эскалации, рассказал источник издания.
Позже информацию о применении британских ракет подтвердила The Telegraph, ссылаясь на очевидцев, обнаруживших обломки Storm Shadow в районе деревни Марьино в Курской области.
О том, что США сняли возражения против применения ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, ранее сегодня сообщали источники The Times. По данным газеты, на фоне изменения политики США по применению дальнобойных ракет британский премьер Кир Стармер также изменил свою позицию.
Минобороны России информацию об ударах ракетами Storm Shadow по объектам в России пока не подтверждало.
Вместе с тем ни Москва, ни Пхеньян официально не подтверждали отправку северокорейских военных в Россию. Путин, комментируя сообщения об этом, заявлял, что Россия никогда не сомневалась в серьезном отношении Северной Кореи к выполнению ст. 4 договора, подписанного в июне. «Что и как мы будем делать, это уже наше дело, в рамках этой статьи», — говорил он.
Россия и КНДР в 2024 году заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 этого документа гласит: «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
17 ноября The New York Times (NYT) и Reuters сообщили, что Киев получил от Вашингтона разрешение применять западное дальнобойное оружие дальностью 300 км по территории России. Белый дом данную информацию официально не подтверждал, однако уже накануне Минобороны России сообщило о применении ВСУ американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области.
Глава МИДа Сергей Лавров назвал это «сигналом эскалации». Президент Владимир Путин еще в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией «воюют страны НАТО, США, европейские страны».