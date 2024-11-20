Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 20 ноября 2024 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 34 390 человек. Уничтожено 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.