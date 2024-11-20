Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Российские военные ликвидировали группировку ВСУ, заблокированную в Ольговской роще Курской области, сообщили в Минобороны.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 400 военнослужащих, 6 боевых машин пехоты, из них 1 боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, 4 бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, самоходная артиллерийская установка «Богдана», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. В плен сдались 11 украинских военнослужащих.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 34 390 человек. Уничтожено 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Сожженные ВСУ деревни
ВСУ с августа почти дотла сожгли 14 деревень и уничтожили 1139 предприятий в Курской области. Убытки аграриев включают утрату 300 тыс. свиней, 27 тыс. голов скота и 350 тыс. т зерна. Депутат Госдумы от региона призвал к господдержке региона.
Наемники из США и Новой Зеландии
Суд заочно арестовал наемника из США Роберта Вертмана, обвиняемого в терроризме и других преступлениях в Курской области. Его местонахождение устанавливается. Также Курский суд назначил закрытое заседание по делу новозеландца Джордана О’Брайена, который заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
Рассказ пленного украинского военнослужащего
Украинский пленный рассказал, что ВСУ используют дроны для обстрела своих позиций, чтобы избежать пленения. Также он сообщил, что на полигоне в Ровно их обучали списанные по здоровью военные украинской армии, которым запрещалось брать в руки оружие.