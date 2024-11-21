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Над Мелитополем сбили украинский беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Мелитополем в Запорожской области при попытке атаковать подстанцию, сообщила в среду администрация города в своем Telegram- канале.

Источник: © РИА Новости

«Над Мелитополем сбит БПЛА противника. Около 22:00 ВСУ совершена попытка атаки по подстанции, был слышен звук взрыва. Произошло кратковременное замыкание электричества», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы.