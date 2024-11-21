Экс-министр обороны Украины исключил перелом из-за Storm Shadow у ВСУ

По данным FT, использование Украиной ракет Storm Shadow / Scalp обсуждалось в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро на этой неделе. Со слов собеседников, «имело большой смысл послать четкий сигнал северокорейским солдатам». Разведки Южной Кореи и Украины, а также власти США сообщали, что они участвуют в военном конфликте на стороне России. Москва и Пхеньян отрицали подобную информацию, но в начале ноября МИД КНДР сообщил, что Ким Чен Ын поручил оказать России военную помощь, не уточнив, какую именно.