Экс-министр обороны Украины исключил перелом из-за Storm Shadow у ВСУ

«Никакое оружие не способно переломить ситуацию», — сказал он Financial Times.
В то же время, полагает Загороднюк, если Storm Shadow будут применены в сочетании с другими видами оружия, это сыграет «критически важную» роль.
20 ноября Bloomerg сообщил, что ВСУ впервые запустили эти ракеты по объектам внутри России. Власти Великобритании официально не комментировали эту информацию, но, по данным The Times, ограничения на их применение сняли США. Минобороны России это не подтверждало.
По данным FT, использование Украиной ракет Storm Shadow / Scalp обсуждалось в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро на этой неделе. Со слов собеседников, «имело большой смысл послать четкий сигнал северокорейским солдатам». Разведки Южной Кореи и Украины, а также власти США сообщали, что они участвуют в военном конфликте на стороне России. Москва и Пхеньян отрицали подобную информацию, но в начале ноября МИД КНДР сообщил, что Ким Чен Ын поручил оказать России военную помощь, не уточнив, какую именно.
The New York Times также связывала разрешение США Украине применять американские ракеты ATACMS с данными о появлении военных КНДР в зоне боев в Курской области. 19 ноября Минобороны России сообщило, что военные сбили пять из шести ракет, выпущенных по объекту в Брянской области.
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал удар ракетами ATACMS сигналом о том, что западные страны «хотят эскалации». Он напомнил о словах президента Владимира Путина, говорившего, что применение западных дальнобойных ракет против объектов на российской территории «будут означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».