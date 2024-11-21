Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту

«Расчеты САУ “Акация” группировки войск “Запад” в круглосуточном режиме громят противника. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ. После получения цели расчеты САУ “Акация” выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара. По уточнённым координатам расчеты “Акаций” в ходе выполнения боевой задачи быстро и точно отработали по вскрытым разведкой целям», — говорится в сообщении.
Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
«Орудие 2С3 ласково называем “Машка”. Работаем каждый день, постоянно на дежурстве, 24/7, цели разные — от пехоты до техники. В последнее время бьем по скоплению пехоты, фронт двигается вперед, прикрываем штурмовые подразделения, слаженность отличная, все друг друга понимают с полуслова», — приводит слова командира орудия с позывным «Москвич» на видео МО.
После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника, уточнили в пресс-службе.