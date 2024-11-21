Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и продвинулись вперед по фронту

«Расчеты САУ “Акация” группировки войск “Запад” в круглосуточном режиме громят противника. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ. После получения цели расчеты САУ “Акация” выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара. По уточнённым координатам расчеты “Акаций” в ходе выполнения боевой задачи быстро и точно отработали по вскрытым разведкой целям», — говорится в сообщении.