Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, сообщил о сложных боевых действиях в районе Часова Яра, где ситуация осложняется наличием гражданских лиц, которых Вооруженные силы Украины используют как живой щит.
По его словам, информация с этого направления поступает от командира штурмового отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Шустрый». Он отметил, что украинские силы размещают свои минометные установки рядом с жилыми домами, стараясь находиться вблизи мирного населения, что соответствует их привычной тактике.
Кадыров также подчеркнул, что украинские националисты удерживают гражданских лиц в городе против их воли, чтобы затруднить наступление российских войск.
Несмотря на возможность уничтожить позиции противника, российские бойцы намерены действовать только тогда, когда будет обеспечена безопасность мирных жителей. Глава региона выразил уверенность, что подходящий момент для этого наступит в ближайшее время.
Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) призвала обеспечить безопасность мирных граждан РФ и Украины на фоне информации о снятии президентом США Джо Байденом запрета на удары Киевом тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.