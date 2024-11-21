Кадыров: ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита в Часовом Яре

По его словам, информация с этого направления поступает от командира штурмового отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Шустрый». Он отметил, что украинские силы размещают свои минометные установки рядом с жилыми домами, стараясь находиться вблизи мирного населения, что соответствует их привычной тактике.