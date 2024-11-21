Ивлев: логистические цепочки поставок вооружений ВСУ определены как цели

Депутат Государственной Думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что логистические маршруты поставок вооружений для ВСУ из зарубежных стран были тщательно изучены и отмечены на картах как приоритетные цели.
По его мнению, такие цепочки поставок находятся под пристальным вниманием.
Ивлев также предположил, что в случае продолжения атак на территорию России ответные меры могут быть применены на более высоком уровне.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность поставок на Украину противопехотных мин.