Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
После вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.