Трентон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику и личный состав подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

После вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.