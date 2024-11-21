Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ», — сказали в ведомстве.