Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ

«Работаем с закрытых огневых позиций, что позволяет увеличить ресурс танка. На прямую наводку выехал, отработал, а обратно уже можешь не вернуться. А здесь по 100, 150, 200 раз выстреливает один танк», — поделился командир танковой роты с позывным Кэп.