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Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом 21 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Река/ТАСС

Огонь по вражеским позициям корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После выполнения боевой задачи танковое подразделение сменило место дислокации с целью предупреждения ответного огня артиллерии или атаки дронами противника.

Танки Т-80БВМ в состоянии самостоятельно отслеживать ход боя и фиксировать перемещения техники противника. Кроме того, они могут работать с закрытых огневых позиций, что позволяет оставаться незамеченными и сильно снижает риск для экипажей.

«Работаем с закрытых огневых позиций, что позволяет увеличить ресурс танка. На прямую наводку выехал, отработал, а обратно уже можешь не вернуться. А здесь по 100, 150, 200 раз выстреливает один танк», — поделился командир танковой роты с позывным Кэп.

При этом танкисты защищены от вражеских дронов мощным современным комплексом, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усиленную динамическую защиту.

Успешному выполнению задач также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, горюче-смазочными материалами и экипировкой. Своевременную доставку всего необходимого обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Ранее, 20 ноября, экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» также уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами и сорвал ротацию живой силы ВСУ. Огонь велся из 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. Танкисты помогли штурмовикам провести наступательные действия и выполнить поставленные боевые задачи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.