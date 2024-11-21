Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ

Огонь по вражеским позициям корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После выполнения боевой задачи танковое подразделение сменило место дислокации с целью предупреждения ответного огня артиллерии или атаки дронами противника.
Танки Т-80БВМ в состоянии самостоятельно отслеживать ход боя и фиксировать перемещения техники противника. Кроме того, они могут работать с закрытых огневых позиций, что позволяет оставаться незамеченными и сильно снижает риск для экипажей.
«Работаем с закрытых огневых позиций, что позволяет увеличить ресурс танка. На прямую наводку выехал, отработал, а обратно уже можешь не вернуться. А здесь по 100, 150, 200 раз выстреливает один танк», — поделился командир танковой роты с позывным Кэп.
При этом танкисты защищены от вражеских дронов мощным современным комплексом, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усиленную динамическую защиту.
Успешному выполнению задач также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, горюче-смазочными материалами и экипировкой. Своевременную доставку всего необходимого обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.
Ранее, 20 ноября, экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» также уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами и сорвал ротацию живой силы ВСУ. Огонь велся из 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. Танкисты помогли штурмовикам провести наступательные действия и выполнить поставленные боевые задачи.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.