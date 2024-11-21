Слуцкий: Запад пытается создать «антироссийский плацдарм» в Белоруссии

Западные государства намерены организовать боевые действия на территории Белоруссии для того, чтобы создать новый «антироссийский плацдарм», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что Белоруссии и РФ есть чем ответить. Подробные планы Запада «захлебнутся».
Слуцкий прокомментировал сообщения белорусских средств массовой информации о том, что оппозиция страны под кураторством Запада планирует напасть на юго-западные регионы республики.
«Цель всё та же — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По словам Слуцкого, обновлённая ядерная доктрина Российской Федерации «прямо гласит», что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства РФ может использовать в ответ ядерное оружие.
«Не советовал бы коллективному Западу играть с огнём», — сказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что оппозиция Белоруссии и западные страны разработали план, который предполагает проникновение вооружённых групп из Польши, Литвы и Украины в юго-западные регионы страны.