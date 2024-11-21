Операторы FPV-дрона ювелирно посадили разведывательный БПЛА ВСУ

«Конкретно эта птичка была подбита FPV-дроном, вот здесь на крыльях есть отметина. У нас есть посты воздушного наблюдения, которые постоянно мониторят обстановку в небе, после чего ребята передали координаты нахождения данного беспилотника, произвели вылет FPV-дроном, аккуратненько подлетели под крыло, подцепили и заставили таким образом систему в принудительном порядке выкинуть парашют. После чего уже наблюдали куда она приземлиться и потом успешно его подобрали» — рассказал военнослужащий взвода БПЛА «Док».