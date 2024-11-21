Операторы FPV-дрона ювелирно посадили разведывательный БПЛА ВСУ

«Конкретно эта птичка была подбита FPV-дроном, вот здесь на крыльях есть отметина. У нас есть посты воздушного наблюдения, которые постоянно мониторят обстановку в небе, после чего ребята передали координаты нахождения данного беспилотника, произвели вылет FPV-дроном, аккуратненько подлетели под крыло, подцепили и заставили таким образом систему в принудительном порядке выкинуть парашют. После чего уже наблюдали куда она приземлиться и потом успешно его подобрали» — рассказал военнослужащий взвода БПЛА «Док».
Собеседник также рассказал об конструкционных особенностях беспилотника украинского производства «Фурия», который выполнен в форме классического крыла, имеет центроплан, две консоли, рули, винтомоторную группу, с обратной стороны он оснащен средствами оптического наблюдения дневного и ночного спектра, имеет аккумуляторы с креплениями.
«Брат близнец нашего “Элерона”. Конкретно этот дрон заряд на себе не несет, он выполняет роль разведчика, потому что на них ставят камеры с хорошей оптикой, которая им позволяет вести наблюдение, разведку, доразведку, корректировать огонь артиллерии, точно также координировать перемещение своей техники и личного состава и точно также отслеживать перемещение нашей техники и пехоты», — подытожил «Док».