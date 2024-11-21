Песков заявил, что Киев атакует беспилотниками жилые объекты

«Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь», — сказал Песков в интервью РИА Новости, говоря об атаках беспилотников ВСУ на российские регионы.