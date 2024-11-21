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Песков заявил, что Киев атакует беспилотниками жилые объекты

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Киевский режим не унимается, атакуя с помощью БПЛА жилые объекты на территории РФ, в отличие от российских военных, которые в рамках спецоперации работают только по военным целям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь», — сказал Песков в интервью РИА Новости, говоря об атаках беспилотников ВСУ на российские регионы.

Интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым провела проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта «Миротворец» за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.