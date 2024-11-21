Песков в интервью школьнице из ЛНР заявил, что ВСУ бьют дронами по домам

Напомним, в настоящее время Савенкова является молодым журналистом из Луганска. В 12 лет она записала видеообращение к членам Совбеза Организации Объединённых Наций, в котором призвала ООН не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. После этого украинский ресурс «Миротворец» включил Савенкову в свой список.