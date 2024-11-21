Вооружённые силы Украины наносят удары по жилым объектам на территории Российской Федерации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что речь идёт об атаках, в ходе которые ВСУ используют беспилотные летательные аппараты. Песков также подчеркнул, что военные РФ в рамках специальной военной операции наносят удары исключительно по военным целям.
«Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается. Они бьют по жилым объектам. В рамках специальной военной операции наши военные работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом. О киевском режиме этого не скажешь», — заявил пресс-секретарь президента РФ в интервью РИА Новости.
Интервью провела 16-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова, которая проходит практику в агентстве.
Напомним, в настоящее время Савенкова является молодым журналистом из Луганска. В 12 лет она записала видеообращение к членам Совбеза Организации Объединённых Наций, в котором призвала ООН не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. После этого украинский ресурс «Миротворец» включил Савенкову в свой список.
Ранее сообщалось, что 16-летняя Фаина Савенкова призвала избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа закрыть сайт «Миротворец» и привлечь к судебной ответственности его создателей и администраторов.