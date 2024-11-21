Серийный выпуск деталей для беспилотников планируют организовать в Омске

Новое производство запустят в ближайшие полтора года на омском заводе имени Баранова. Вопрос участия омского региона в развитии беспилотных авиационных систем в стране обсудили руководитель Омской области Виталий Хоценко и глава федерального Минпрома Антон Алиханов. Встреча прошла в Москве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Для чего планируют использовать беспилотники, детали которых будут изготавливать в Омске, не уточняется.
На встрече губернатор Хоценко отметил, что промышленное производство в Омской области в последние годы показывает ежегодный прирост.
Омичи развивают сотрудничество в этой сфере с Республиками Беларусь и Казахстан. Активно прорабатывается возможность создания международного промышленного кластера.
Кроме того, в Омске в следующем году может пройти Координационный совет по промышленности при Минпромторге России с участием всех министров промышленности страны.
Ранее мы писали о намерении создать в Омске межвузовского кампуса, что также поможет развивать промышленность в регионе. По предварительным подсчётам, на это требуется 30 млрд рублей.