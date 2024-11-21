Серийный выпуск деталей для беспилотников планируют организовать в Омске

Новое производство запустят в ближайшие полтора года на омском заводе имени Баранова. Вопрос участия омского региона в развитии беспилотных авиационных систем в стране обсудили руководитель Омской области Виталий Хоценко и глава федерального Минпрома Антон Алиханов. Встреча прошла в Москве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Для чего планируют использовать беспилотники, детали которых будут изготавливать в Омске, не уточняется.