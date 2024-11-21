Песков рассказал о мерах по снижению до минимума угроз атак БПЛА на регионы

«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются», — сказал он.
Песков назвал единственным способом исключить подобные инциденты достижение всех целей спецоперации на Украине.
Интервью у пресс-секретарем президента взяла проходящая в РИА Новости практику Фаина Савенкова, 16-летняя журналистка из Луганска, которая в 12-летнем возрасте попала в базу украинского националистического сайта «Миротворец» за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.