Песков рассказал о мерах по снижению до минимума угроз атак БПЛА на регионы

«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются», — сказал он.