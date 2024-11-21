В Ростовской области произошел пожар после падения БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. Пожар произошел на промышленном объекте от падения БПЛА в Константиновском районе Ростовской области, он оперативно потушен, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.
«В Константиновском районе утром от падения БПЛА возник пожар на промышленном объекте. Дежурно-спасительные службы оперативно потушили возгорание на площади 5 квадратных метров», — написал он.
Слюсарь уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее он сообщил, что ночью средствами ПВО в Мясниковском районе области был уничтожен один БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.