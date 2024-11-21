Над Волгоградской областью сбит беспилотник — Минобороны

В ночь на 21 ноября региона России дважды пытались атаковать вражеские дроны. Один из двух беспилотников сбили в Волгоградской области. Об этом сообщили в Минобороны, назвав это попыткой киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Где конкретно сбили БПЛА самолетного типа, не сообщается, комментариев от местных властей на данную минуту нет.
Как заявили в военном ведомстве, второй вражеский беспилотник был перехвачен в соседней с нами Ростовской области. Очевидцы сообщают, что с утра в Красноармейском районе воют сирены. Тревога доносится со стороны промышленных предприятий.