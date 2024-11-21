Над Волгоградской областью сбит беспилотник — Минобороны

В ночь на 21 ноября региона России дважды пытались атаковать вражеские дроны. Один из двух беспилотников сбили в Волгоградской области. Об этом сообщили в Минобороны, назвав это попыткой киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Где конкретно сбили БПЛА самолетного типа, не сообщается, комментариев от местных властей на данную минуту нет.