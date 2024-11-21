В Екатеринбурге учителя истории отправили в колонию из-за критики СВО

— Осужденный, не поддерживая действия органов госвласти РФ в проводимой ими внутренней и внешней политике, в том числе связанные с проведением СВО, в учебном классе в помещении школы во время занятий в присутствии группы 15-летних учеников девятого класса, — рассказали в пресс-службе инстанции.