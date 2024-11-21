Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге учителя истории отправили в колонию из-за критики СВО

В Екатеринбурге перед судом предстал школьный учитель за критику спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге перед Центральным окружным военным судом предстал школьный учитель истории Алексея Показаньева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его обвинили в критике спецоперации на уроках девятого класса. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

— Осужденный, не поддерживая действия органов госвласти РФ в проводимой ими внутренней и внешней политике, в том числе связанные с проведением СВО, в учебном классе в помещении школы во время занятий в присутствии группы 15-летних учеников девятого класса, — рассказали в пресс-службе инстанции.

Преподаватель комментировал события, связанные с взрывом на Крымском мосту. Помимо этого, он допустил высказывания, оправдывающие посягательства на жизнь президента России.

Мужчину признали виновным по части первой статьи 205.2 УК РФ — Публичное оправдание терроризма. Он получил три года колонии-поселения и запрет на занятие педагогической деятельностью на два года. Учителя взяли под стражу в зале суда.