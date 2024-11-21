Над Калачевским районом Волгоградской области ночью уничтожили БПЛА

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — привела пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова.
Он уточнил, что БПЛА был сбит в Калачевском районе.
ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Пострадавших и повреждений объектов в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область нет, сообщает пресс-служба администрации региона.
«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — привела пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова.
Он уточнил, что БПЛА был сбит в Калачевском районе.