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Над Калачевским районом Волгоградской области ночью уничтожили БПЛА

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Пострадавших и повреждений объектов в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область нет, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — привела пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова.

Он уточнил, что БПЛА был сбит в Калачевском районе.