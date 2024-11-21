В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

Ранее в четверг областные энергокомпании сообщали о введении аварийных отключений света в Житомирской и Сумской областях на фоне дефицита генерации.
«Экстренные отключения света применяются в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской областях», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Кроме того, по данным компании, экстренные отключения света введены и на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.