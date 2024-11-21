287 минут продержался режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области сегодня, 21 ноября, в 4:10 объявляли опасность атаки БПЛА. Но в 8:57 его отменили. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Ни глава региона, ни Минобороны РФ не сообщают о сбитых беспилотниках над нашим регионом.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ночь с 19 на 20 ноября вражеские дроны атаковали промышленное предприятие в Каменском районе. Военные сбили более пяти БПЛА, фрагменты одного из них упали на территории завода, возник пожар, который быстро потушили. Рабочих успели эвакуировать, никто не пострадал.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб. Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке.