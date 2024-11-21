287 минут продержался режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ночь с 19 на 20 ноября вражеские дроны атаковали промышленное предприятие в Каменском районе. Военные сбили более пяти БПЛА, фрагменты одного из них упали на территории завода, возник пожар, который быстро потушили. Рабочих успели эвакуировать, никто не пострадал.