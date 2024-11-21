Свердловчанин погиб в зоне СВО, отправившись туда после смерти друга

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Вячеслав Нохрин заключил контракт с военным ведомством после гибели в зоне СВО своего друга. В зоне спецоперации выполнял боевые задачи в составе штурмового отделения.
16 октября во время боя у поселка Новодмитровка Донецкой Народной Республики получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.
«Трудолюбивый и находчивый, добрый, правильный, справедливый человек. Заботливый сын, брат и внук, — так говорят о нем родные и близкие», — сообщили в администрации.
22 ноября в храме Покрова Божией Матери пройдет отпевание. Начало в 11:00. На Алле славы в 12:00 начнется церемония прощания. Вячеслава Нохрина похоронят на кладбище села Большая Грязнуха.
«МК-Урал» ранее писал, что в Каменске-Уральском простились с 51-летним местным жителем Александром Лепихиным, который погиб в зоне проведения спецоперации.
Подписал контракт с военным ведомством и отправился в зону СВО. Был командиром отделения парашютно-десантного батальона. Погиб 2 ноября при выполнении боевой задачи в городе Часов Яре Донецкой Народной Республики.