Созданный в Омске электробайк протестировали в зоне СВО

В этом месяце за «ленточку» омич уже отправил десяток электробайков.
«Три трехколесных байка — для саперов. Удобно ездить по полям, для разминирования территории. Двухколесные — в другие подразделения», — сообщил Петр Мельников.
С бойцами СВО изобретатель держит связь, прислушивается к рекомендациям, дорабатывает узлы. И готовится представить адаптированный для бездорожья вариант на Всероссийском съезде лидеров бизнеса, который состоится в Омске
Омский электробайк создан из отечественных компонентов. «Вырос» из стартапа. Сначала это был электровелосипед, который впоследствии преобразился в электрический ультралегкий городской скутер, а теперь в электробайк-внедорожник.