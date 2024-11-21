Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Созданный в Омске электробайк протестировали в зоне СВО

Омский инженер-изобретатель Петр Мельников по просьбе бойцов СВО адаптировал гражданскую конструкцию электробайка к полевым условиям. Двух-трехколесная машина, которая не ржавеет и заряжается от обычной розетки, в частности, востребована у саперов.

Источник: Российская газета

В этом месяце за «ленточку» омич уже отправил десяток электробайков.

«Три трехколесных байка — для саперов. Удобно ездить по полям, для разминирования территории. Двухколесные — в другие подразделения», — сообщил Петр Мельников.

С бойцами СВО изобретатель держит связь, прислушивается к рекомендациям, дорабатывает узлы. И готовится представить адаптированный для бездорожья вариант на Всероссийском съезде лидеров бизнеса, который состоится в Омске 24—26 ноября.

Омский электробайк создан из отечественных компонентов. «Вырос» из стартапа. Сначала это был электровелосипед, который впоследствии преобразился в электрический ультралегкий городской скутер, а теперь в электробайк-внедорожник.