Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Как сообщил мэр района Геннадий Осодоев в своем тг-канале (18+), Сергей Владимирович родился 24 июля 1994 года в поселке Усть-Ордынский. Окончив СОШ № 1, поступил в Иркутский техникум архитектуры и строительства. Затем был призван в армию.