Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Гвардии сержант Сергей Козырев из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб 12 сентября 2024 года на Кураховском направлении в зоне СВО. С бойцом простились сегодня, 21 ноября, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил мэр района Геннадий Осодоев в своем тг-канале (18+), Сергей Владимирович родился 24 июля 1994 года в поселке Усть-Ордынский. Окончив СОШ № 1, поступил в Иркутский техникум архитектуры и строительства. Затем был призван в армию.
В 2014 году мужчина заключил контракт с минобороны в Самаре, служил в Сирии. По окончании контракта работал охранником в агентстве «Восток».
В 2023—2024 годах Сергей Козырев находился в зоне СВО по контракту и служил в разведывательных войсках оператором БПЛА.