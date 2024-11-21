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Хабаровский край продолжает оказывать всестороннюю помощь бойцам на СВО

Бойцам передали очередную партию вооружения, обмундирования, а также транспортные средства.

Источник: AmurMedia

По заданию Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, солдатам, участвующим в специальной военной операции, доставлены военное снаряжение и транспортные средства, в том числе произведенные на территории опережающего развития (ТОР) «Патриотическая», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Речь идет о технических усовершенствованиях, применении робототехники (включая беспилотные летательные аппараты) и борьбе с ними. Кроме того, используются мотоциклы для мобильных групп, совершающих рейды в тыл противника. Дальний Восток активно участвует в поддержке СВО через развитие оборонных предприятий, например, в рамках ТОР «Патриотическая», поставляя вооружение, технику и обмундирование.

— Такая поддержка будет продолжаться и дальше — до нашей Победы, — сказал Юрий Трутнев.

Помощь была оказана военнослужащим и добровольцам Восточного военного округа, 1-го Донецкого армейского корпуса, а также добровольцам из аппарата полпреда, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В перечень доставленного оборудования вошли высокоточные снайперские комплексы, средства радиоразведки и электронного противодействия, тепловизионные прицелы и транспортные средства, в том числе автомобили УАЗ и снегоболотоходы «Сокол».

Напомним, что недавно губернатор Дмитрий Демешин передал 1000 дронов, 60 тепловизоров и другое имущество отдельному гвардейскому соединению Восточного военного округа. Сейчас в Хабаровском крае создана автономная некоммерческая организация, которая будет заниматься разработкой и производством продукции для СВО, в том числе беспилотников, что позволит региону наращивать объемы производства и совершенствовать характеристики техники с учетом боевого опыта.