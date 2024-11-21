Хабаровский край продолжает оказывать всестороннюю помощь бойцам на СВО

Напомним, что недавно губернатор Дмитрий Демешин передал 1000 дронов, 60 тепловизоров и другое имущество отдельному гвардейскому соединению Восточного военного округа. Сейчас в Хабаровском крае создана автономная некоммерческая организация, которая будет заниматься разработкой и производством продукции для СВО, в том числе беспилотников, что позволит региону наращивать объемы производства и совершенствовать характеристики техники с учетом боевого опыта.