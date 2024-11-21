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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Юг» за сутки

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку, ВСУ потеряли за сутки до 380 военнослужащих, станцию РЭБ, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики, отразили контратаку формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и полевой склад боеприпасов», — говорится в сводке министерства.