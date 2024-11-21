Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Юг» за сутки

«Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и полевой склад боеприпасов», — говорится в сводке министерства.