Группировка «Центр» отразила 11 контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
«Противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”, — сообщили в Минобороны.