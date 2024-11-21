Группировка «Центр» отразила 11 контратак ВСУ

«Противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”, — сообщили в Минобороны.