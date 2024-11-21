Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Глушковка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны.
«Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и четыре полевых склада с боеприпасами», — добавили в Минобороны РФ.