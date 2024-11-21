Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

«Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и четыре полевых склада с боеприпасами», — добавили в Минобороны РФ.