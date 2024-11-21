ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности группировки «Восток»

«Подразделениями группировки войск “Восток” заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 130-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”», — говорится в сообщении.