Сырский назвал войска ВСУ, которые первыми вошли в Курскую область

Российские суды периодически выносят заочные решения в отношении украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении. 25 октября российский суд заочно арестовал американца Бернарда Ребара за участие во вторжении в Курскую область. Его обвинили в теракте, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном пересечении государственной границы. Следственный комитет также возбудил уголовное дело против гражданина США Деррика Бейлса — основателя американского военизированного формирования Forward Observations Group (FOG), который лично участвует в боях в Курской области. Также уголовное дело было заведено против военных из состава оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады.