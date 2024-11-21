Сырский назвал войска ВСУ, которые первыми вошли в Курскую область

Десантно-штурмовые войска были первыми частями вооруженных сил Украины (ВСУ), кто вошел в Курскую область, рассказал украинский главком Александр Сырский в своем телеграм-канале.
Он написал в поздравлении к ним, что эти войска «были в авангарде».
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, бои там продолжаются. В регионе ввели режим КТО. 12 августа губернатор Алексей Смирнов сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов Курской области. С того момента Минобороны России отчитывалось об освобождении 14 населенных пунктов.
24 октября президент России Владимир Путин заявил об окружении и начале ликвидации около 2 тыс. военнослужащих ВСУ в Курской области. 4 ноября он сообщил о скором освобождении российского региона.
Российские суды периодически выносят заочные решения в отношении украинских военнослужащих, участвовавших во вторжении. 25 октября российский суд заочно арестовал американца Бернарда Ребара за участие во вторжении в Курскую область. Его обвинили в теракте, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном пересечении государственной границы. Следственный комитет также возбудил уголовное дело против гражданина США Деррика Бейлса — основателя американского военизированного формирования Forward Observations Group (FOG), который лично участвует в боях в Курской области. Также уголовное дело было заведено против военных из состава оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады.