Главное из брифинга Минобороны 21 ноября 2024 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ составили: до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М198, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, военнослужащие «Запада» ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами.