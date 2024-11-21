Армия РФ освободила село Дальнее в ДНР
Военнослужащие подразделения «Юг» взяли под контроль населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике. Село освободили от противника «в результате решительных действий».
Бойцы «Севера» успешно действуют на Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань в Харьковской области поразили живую силу и технику бригады теробороны и пограничного отряда противника.
«Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122-мм гаубица Д-30», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери противника в зоне действия «Запад» достигли 480 человек
Бойцы «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и бригады теробороны в районах города Купянск, сел Загрызово, Глушковка Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.
Военнослужащие «Запада» за прошедшие сутки отбили пять контратак трех бригад противника.
Потери ВСУ составили: до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М198, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, военнослужащие «Запада» ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами.
Военнослужащие «Юга» нанесли поражение трем бригадам ВСУ
Подразделения «Южной» группировки войск поразили формирования трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово ДНР. «Южане» также отбили контратаку военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Потери противника на южном направлении за сутки составили: до 380 человек, 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и четыре 105-мм орудия М119, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожен полевой склад боеприпасов.
Военнослужащие «Центра» продвинулись в глубину обороны противника
Бойцы подразделений «Центральной» группировки войск нанесли поражение трем бригадам ВСУ, трем бригадам нацгвардии и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка ДНР.
Российские военнослужащие за сутки отбили 11 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
«Противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты “Bradley” и бронетранспортер М113, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”», — уточнили в Минобороны РФ.
Военнослужащие «Востока» заняли более выгодные рубежи
Бойцы «Восточной» группировки армии России нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы и Новоселка ДНР.
Противник потерял до 145 бойцов, танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, три автомобиля и 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация».
Военнослужащие «Днепра» разгромили четыре бригады противника
Подразделениями группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах сел Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Бургунка и Никольское Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 85-ти военнослужащих. Бойцы «Днепра» уничтожили девять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30, полевой склад боеприпасов.
На Курском направлении потери противника за сутки превысили 150 военнослужащих.
Бойцы «Северной» группировки поразили десять бригад противника в районах девяти населенных пунктов. Авиация и артиллерия «северян» нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 19 сел и поселков Курской области, а также в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять бойцов противника сдались в плен.
ВС России нанесли удар по живой силе и технике противника в 142 районах
Силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах.
Российские ПВО сбили две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 дронов самолетного типа.