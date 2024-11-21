Медведев признал проблемы с выплатами участникам спецоперации

Властям необходимо честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с невыплатами денежных средств, а не замалчивать проблемы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Все понимают, насколько это важное направление. Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют», — сказал политик.
О том, что участники спецоперации и их родственники жалуются на задержки выплат по ранениям и в связи с присвоением госнаград, еще в марте сообщал генпрокурор России Игорь Краснов. «К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей и близких родственников. Этих сигналов немало», — отмечал он.
Президент Владимир Путин в том же месяце поручил прокурорам незамедлительно реагировать на жалобы и обращения участников спецоперации, сделать особый акцент на защите прав военнослужащих. «Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И все, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться», — подчеркивал глава государства.
Минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне военной операции составляет 210 тыс. руб. в месяц. Также при заключении контракта полагается единовременная выплата: власти регионов определяют ее размер. Например, в Москве она составляет 1,9 млн руб.
Также предусмотрены выплаты за ранения (до 4 млн руб.) и в случае гибели военнослужащего (5 млн руб.).