Киев хочет забросить в Купянск диверсионный отряд, заявил глава ВГА

Он рассказал, что на горячую линию УВД ВГА Харьковской области обратилась мать одного из студентов Харьковского национального университета имени Каразина, проживающего в городе Харькове. Ее сын, ранее задержанный сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), был доставлен в центр комплектации, а позднее передан сотрудникам СБУ.