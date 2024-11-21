Он рассказал, что на горячую линию УВД ВГА Харьковской области обратилась мать одного из студентов Харьковского национального университета имени Каразина, проживающего в городе Харькове. Ее сын, ранее задержанный сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), был доставлен в центр комплектации, а позднее передан сотрудникам СБУ.
«Украинские спецслужбы, используя угрозы и психологические манипуляции вынудили студента вступить в диверсионный отряд, который планируют “забросить” на территорию Купянска после его освобождения российскими войсками», — сказал Лисняк.
По его сведениям, задачей данной группы является уничтожение или временное выведение из строя транспорта, объектов связи, а также сбор информации о дислокации силовых органов РФ на освобожденных территориях.
По словам Лисняка, в случае отказа от сотрудничества студенту угрожают открыть сфабрикованное уголовное дело о подозрении в коллаборационизме. Родители обратились на горячую линию из-за опасений за безопасность, жизнь и здоровье их ребенка.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в ряде районов, включая Купянск Харьковской области. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил агентству, что российские силы закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке.