В Севастополе отражают атаку ВСУ: над морем сбили ракету «Нептун»

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 16.14. Сообщалось, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В МЧС призвали людей действовать уверенно и без паники, а также позаботиться о безопасности.