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В Севастополе отражают атаку ВСУ: над морем сбили ракету «Нептун»

Развожаев: в Севастополе средства ПВО сбили ракету «Нептун» над Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 21 ноября, в Севастополе средства противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 16.14. Сообщалось, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В МЧС призвали людей действовать уверенно и без паники, а также позаботиться о безопасности.

Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе отражают атаку ВСУ. В городе работает ПВО.

«По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета “Нептун” над акваторией на значительном отдалении от берега».

отметил Развожаев

По его словам, все службы привели в состояние боевой готовности. Глава Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.