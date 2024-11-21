В Севастополе отражают атаку ВСУ: над морем сбили ракету «Нептун»

В четверг, 21 ноября, в Севастополе средства противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 16.14. Сообщалось, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В МЧС призвали людей действовать уверенно и без паники, а также позаботиться о безопасности.
Позднее губернатор сообщил, что в Севастополе отражают атаку ВСУ. В городе работает ПВО.
«По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета “Нептун” над акваторией на значительном отдалении от берега».
По его словам, все службы привели в состояние боевой готовности. Глава Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.