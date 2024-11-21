Ход операции по уничтожению ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.
Потери ВСУ за сутки составили свыше 150 человек. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 34 540 человек. Уничтожено 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США.
Повреждение объекта культурного наследия в Курской области
СК РФ возбудил дело против украинских боевиков за обстрел церкви Рождества Христова в селе Уланок, Курской области. Объект культурного наследия был частично разрушен. Следствие намерено привлечь всех виновных к ответственности.
Помощь региону и восстановление населенных пунктов
Правительство РФ выделит Курской области 900 млн рублей на 37 блочно-модульных котельных для зимнего периода, сообщил премьер Мишустин. Вице-премьер Хуснуллин заявил, что приграничные районы оперативно восстановят после освобождения территории.
Информация о первых вторгшихся в Курскую область войсках ВСУ
Главком ВСУ Сырский сообщил, что десантно-штурмовые войска первыми вошли в Курскую область 6 августа. Бои продолжаются, режим КТО действует. РФ обвиняет ВСУ в преступлениях, 14 из 28 занятых Украиной населенных пунктов освобождены.