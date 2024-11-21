Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 21 ноября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже 108 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 34 540 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 21 ноября 2024 года.