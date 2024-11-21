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Путин обратился к личному составу ВС России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к личному составу ВС РФ и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО.

«Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил РФ, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства», — сказал Путин в своем обращении в четверг.

Путин Владимир