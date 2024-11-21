Путин: конфликт на Украине стал глобальным после удара вглубь РФ

На это указал, выступая по телевидению с заявлением, президент РФ Владимир Путин.
«С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», — подчеркнул он.
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нанесение ударов по территории РФ западными дальнобойными ракетами придало конфликту на Украине черты глобального.
На это указал, выступая по телевидению с заявлением, президент РФ Владимир Путин.
«С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», — подчеркнул он.