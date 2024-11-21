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Путин: конфликт на Украине стал глобальным после удара вглубь РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нанесение ударов по территории РФ западными дальнобойными ракетами придало конфликту на Украине черты глобального.

На это указал, выступая по телевидению с заявлением, президент РФ Владимир Путин.

«С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», — подчеркнул он.

Путин Владимир