Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как “Орешник”, на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», — сказал Путин во время своего заявления.