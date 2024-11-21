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Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения, сообщил президент России Владимир Путин.

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как “Орешник”, на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», — сказал Путин во время своего заявления.