Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник»

«В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, наши ракетчики назвали ее “Орешник”», — сказал Путин в ходе заявления.