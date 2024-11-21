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Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник»

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник».

«В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, наши ракетчики назвали ее “Орешник”», — сказал Путин в ходе заявления.

Он добавил, что испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.

Путин Владимир