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Ответ РФ на удары вглубь России и новая ракета. Что сказал Путин в видеообращении

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

ТАСС собрал главные тезисы выступления.

Об ударе дальнобойными ракетами Запада

Дальнобойные ракеты западного производства атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях.

Противник не достиг поставленных целей, добавил президент РФ.

Использование противником дальнобойных западных ракет против России не может повлиять на ход специальной военной операции, указал Путин.

О ракете «Орешник»

РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Примененная Россией ракета получила название «Орешник».

Применение «Орешника» — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию.

РФ будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет.

Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, «ответ всегда будет».

Средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет.

Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2−3 км/с. Существующие системы ПРО противника их не перехватывают.

О ходе СВО

ВС РФ успешно продвигаются по всем направлениям.

О договоре РСМД

США совершили ошибку, разрушив договор о РСМД, заявил Путин.

Путин Владимир