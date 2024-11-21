Ответ РФ на удары вглубь России и новая ракета. Что сказал Путин в видеообращении

ТАСС собрал главные тезисы выступления.
Об ударе дальнобойными ракетами Запада
Дальнобойные ракеты западного производства атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях.
Противник не достиг поставленных целей, добавил президент РФ.
Использование противником дальнобойных западных ракет против России не может повлиять на ход специальной военной операции, указал Путин.
О ракете «Орешник»
РФ нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Примененная Россией ракета получила название «Орешник».
Применение «Орешника» — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.
Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию.
РФ будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет.
Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, «ответ всегда будет».
Средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет.
Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2−3 км/с. Существующие системы ПРО противника их не перехватывают.
О ходе СВО
ВС РФ успешно продвигаются по всем направлениям.
О договоре РСМД
США совершили ошибку, разрушив договор о РСМД, заявил Путин.